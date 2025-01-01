Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев свиква извънредно съвещание с началниците на регионалните управления на образованието за сигурността в училищата.

Ще бъде направен преглед на системите и мерките за безопасност в образователните институции и нуждата от тяхното засилване, както и предприемане на допълнителни действия на училищно ниво.

Осмокласник намушка 12-годишно дете в столично училище

Във връзка с инцидента от днес в столично училище е осигурена допълнителна психологическа подкрепа за учениците, а на Регионално управление на образованието София-град е разпоредена проверка по случая.

12-годишно дете беше намушкано в 94 СУ "Димитър Страшимиров" в столичния квартал "Христо Ботев". По случая е задържан 15-годишен младеж, намерен е и ножът, с който е извършено посегателството. Сигналът е подаден в 10.00 ч. Пострадалото дете е ранено в рамото.