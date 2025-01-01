Съдят 34-годишен мъж, който откраднал автомобил и го подкарал след употреба на наркотични вещества.

Престъплението е било извършено на 12 април т.г. в столичния квартал „Люлин“.

На 13 април той е бил спрян от полицейски служители, които установили, че автомобилът е откраднат. Те направили и тест за наркотици, който oтчел наличие на метадон и кокаин. Обвиняемият отказал да даде проби за изследване в болница.

Мъжът е осъждан. В хода на разследването са разпитани свидетели и са направени експертизи.

Към момента извършителят е с наложена мярка „задържане под стража“.

Делото срещу подсъдимия продължава в Софийски районен съд.