"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 22 октомври - сряда във връзка с подмяна на спирателен кран по ул. „Попова шапка“, кв. „Подуене“ се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 19:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Плачковски манастир“ от ул. „Попова шапка“ до ул. „Виница“, ул. „Попова шапка“ от ул. „Петър Богдан до ул. „Димитър Софиянец“, бл. 101 и бл. 102, ул. „Калиманци“ № 19 и ул. „Виница“ 2-3 и 13-15.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следниите адреси: ул. „Калиманци“ бл. 101.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.