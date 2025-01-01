Истинската мярка за успеха на процеса на въвеждане на еврото у нас, са ползите за гражданите. За всеки от нас европейската валута ще означава повече стабилност и повече сигурност за спестяванията ни, които дългосрочно ще бъдат защитени, а покупателното способност и активите на гражданите ще могат да бъдат по-добре съхранени в условията на глобални кризи. Това каза членът на Управителния съвет на Българската народна банка (БНБ) Илия Лингорски на информационно събитие във Видин, което е част от Националната информационна кампания за присъединяването на България към валутния съюз.

С еврото отпадат редица разходи и редица рискове, особено при търговията и финансирането за предприемачите. Те ще получат по-широк достъп до единния пазар при по-ниска цена на капитала и това ще даде нов тласък за повишаване на доверието и конкурентоспособността на българския бизнес и предприемачество, както у нас, така в Европа и на глобалната сцена, отбеляза Лингорски. Той допълни, че предизвикателството за частния сектор през следващите месеци е да завърши техническата си подготовка, да обучи персонала си с помощ от институциите и да комуникира ясно със своите клиенти и контрагенти.

По думите на Лингорски общините ще спечелят от по-лесния достъп до финансови ресурси, от по-гъвкавият начин за администриране на европейските програми, при реализирането на местни инициативи в по-добри условия на управление на публичните финанси. Създават се нови възможности за развитието на туризма, улеснявайки чуждестранните ни посетители от една страна, но и привличайки интереса на инвеститорите в този сектор.

БНБ е силно ангажирана с техническата част по въвеждането на еврото. Затова започна подготовката си най-рано от всички институции, отбеляза Лингорски. Той подчерта критичните стъпки в процеса, които вървят по график. Правната конвергенция е напълно завършена. На втората стъпка БНБ вече разполага с необходимите количества банкноти, които се съхраняват в трезорите на банката. Сеченето на българските монети е в постоянна активна фаза. Интеграцията към европейските платежни системи практически е завършена. Вече са проведени тестове и продължават симулациите и обученията с банките и доставчиците на платежни услуги. Координацията с Европейската централна банка (ЕЦБ) и другите европейски институции е много тясна и ежедневна. Българската банкова система е стабилна, изключително ликвидна, техническата инфраструктура е подготвена. От началото на септември БНБ участва като наблюдател в органите на Евросистемата - от управителният съвет на ЕЦБ до съответните комитети в всички работни формати на вземане на решения.

Успехът зависи от всички - от институциите, от бизнеса, от синдикатите и от местните власти, защото техническите задачи имат решение. Те са въпрос на организация и правилна алокация на ресурсите, каза в заключение Илия Лингорски.