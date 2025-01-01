Ким Кардашиян отново привлече всички погледи – този път с напълно неочаквана и смела визия на петото издание на Academy Museum Gala 2025, което се проведе в Лос Анджелис в събота вечер.

44-годишната риалити звезда и основателка на модния бранд SKIMS се появи на червения килим с авангардна визия на Maison Margiela couture, която напълно покри главата ѝ. С този футуристичен тоалет Кардашиян предизвика истински фурор сред гостите и фотографите.

„Не виждам нищо!“ – пошегува се тя, докато позираше пред камерите.

gettyimages

Оказва се обаче, че решението да се скрие под тази мистериозна маска не е било особено по вкуса на нейния гримьор, Марио Дедиванович. „Долетя любимият ми гримьор Марио от Ню Йорк, а това беше по-скоро спонтанна идея, така че съм сигурна, че не е много доволен,“ сподели Ким пред Variety на червения килим.

Кардашиян е имала и „пълна прическа“ – дълга, в стил Рапунцел, направена от фризьора Крис Апълтън, която също останала скрита под покривалото. Звездата все пак разкри, че е планирала да свали маската след началото на събитието, за да покаже романтичния си грим с опушени очи, дълги мигли, румени бузи и нежен телесен нюанс на устните.

Звезди от най-висока класа на червения килим

Галата на Музея на киното към Академията събра истински парад от звезди – сред присъстващите бяха Селена Гомес, Сидни Суини, Джордж Клуни, Джена Ортега, Теса Томпсън, Оливия Родриго, Дуейн Джонсън, Зоуи Салдана, както и Деми Мур.

gettyimages

Събитието е основен благотворителен проект, който събира средства за изложбите, образователните инициативи и обществените програми на музея.

Почетени легенди

Тази година специални отличия получиха Брус Спрингстийн, Пенелопе Крус, Уолтър Салес и Боуен Йанг.

Спрингстийн беше удостоен с първата награда “Legacy Award” за артист, чието творчество е вдъхновило поколения разказвачи. Крус получи “Icon Award”, Салес – “Luminary Award”, а Йанг – “Vantage Award”.

gettyimages

„Academy Museum Gala е специална вечер, посветена на празника и съхраняването на киното,“ заяви директорът на музея Ейми Хомма. „За нас е чест да почетем тези артисти, чието влияние се усеща както на екрана, така и извън него.“

Галата беше съпредседателствана от Джон М. Чу, Комън, Виола Дейвис и Джулиъс Тенън, Робърт Дауни Джуниър и Сюзън Дауни, Дженифър Хъдсън и попечителя Алехандро Рамирес Маганя.