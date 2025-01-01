Катастрофирал тир блокира движението по АМ „Марица“ в посока Свиленград, съобщиха Facebook потребители. Превозното средство е задръстило и двете ленти на главния път, а товарът му, големи рула хартия, е разпилян по пътното платно.

Произшествието е станало при км 23 на автомагистралата. Няма сериозно пострадали, причините за инцидента се изясняват.

Трафикът се осъществява по обходен маршрут: п.в."Стара Загора" на АМ "Тракия" - път I-5 Стара Загора – Димитровград – п. в. "Димитровград" на АМ "Марица".

Движението се регулира от екипи на "Пътна полиция".