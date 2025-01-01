Окръжен съд – Стара Загора взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 34-годишен мъж въз основа на Европейска заповед за арест, издадена от вицепрокурор на Република Франция. Това съобщиха от пресцентъра на съда.

Европейската заповед е издадена с цел българинът да бъде предаден на френските съдебни власти, тъй като е издирван за умишлено убийство. За подобно престъпление законът във Франция предвижда до 30 години затвор. В справката за съдимост на 34-годишния мъж е отразено, че същият е осъждан в Република Франция, допълниха от съда.

Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Пловдив в тридневен срок.

В края на август Окръжният съд в Стара Загора остави в ареста 40-годишен българин, обвинен от австрийските съдебни власти за извършен палеж.