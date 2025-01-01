Участниците в коалиционния Съвет за съвместно управление се събраха на среща в сградата на Народното събрание. Очаква се те да обсъдят проектобюджета на държавата за следващата година.

Депутатът Делян Добрев от ГЕРБ - СДС потвърди пред журналисти за заседанието.

В сградата на парламента влезе и депутатът Хамид Хамид от "ДПС - Ново начало".

Ключовите преговори за кабинета „Желязков“ се отлагат за вторник

От пресцентъра на „ДПС - Ново начало“ вчера съобщиха, че лидерът на формацията Делян Пеевски е разговарял с министър-председателя Росен Желязков и е потвърдил пълната си подкрепа за правителството, докато работи за хората.

В 10:00 ч. трябва да започне заседанието на Министерския съвет. Миналата седмица то беше отменено от премиера Желязков.