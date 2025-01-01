Тийнейджъри задигнаха кола в Старозагорско и я върнаха със спукана гума, съобщиха от полицията.

На 20 октомври е подаден сигнал от 57-годишен мъж, че неизвестни са откраднали товарен автомобил, паркиран в село Мирово, след което са го върнали със спукана гума.

Установени са извършителите - две момчета на 13 и 17 години.

При друг случай - на 20 октомври 57-годишен мъж в подал сигнал, че е открадната кола, паркирана в същото село. Автомобилът е намерен в нива в землището на село Опълченец - обърнат и изоставен с повреди.

Извършителите са три момчета - на 16, 17 и 14 години. По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.