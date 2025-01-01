Разследват смъртта на 59-годишен тракторист в Разградско, съобщиха от полицията.

На 20 октомври мъж е подал сигнал за изчезналия. Той е обяснил, че мъжът, който е негов роднина, е излезнал с трактора си и не се е прибрал.

Тази нощ в землището на село Бисерци е намерен тракторът с работещ двигател и с прикачени дискови брани.

В нивата е открит лежащ по очи липсващия мъж. Смъртта му е констатирана от екип медици. Тялото му е транспортирано за аутопсия.