Криминалисти задържаха извършител на грабеж в Шуменско, съобщиха от полицията

На 20 октомври в частен дом в село Войвода е влязъл непознат мъж, който казал, че е търговец и предлага завивки и одеяла.

Предложил е на 85-годишна жена да си купи. В момента, в който тя е извадила събрани 200 лева, той ги е издърпал и е напуснал жилището.

Мъжът е хванат на километри от селото - 42-годишен криминално проявен мъж от силистренското село Голеш.

Той е задържан. Паричната сума е иззета и ще бъде възстановена на жената. Случаят е докладван в прокуратурата.