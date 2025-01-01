Гръцката полиция идентифицира убиеца на 37-годишния българин в Атина. Обявен е за издирване, предава БНР .

Въпрос на време е да се арестува убиецът на българина в Атина, заявяват разследващите престъплението. Жертвата и убиеца са се познавали и са имали лоши отношения.

37-годишен българин почина след нападение с нож в Атина

37-годишният българин е бил криминално проявен, лежал в затвора в Лариса за убийство и притежание на оръжие. Лицето, което полицията издирва, е 25-годишен грък, който преди седмица е бил пребит от българина и негови приятели. Те засега не съобщават на полицията причината за тази нанесения побой. В нощта на убийството извършителят разбрал, че българина се намира в заведение, извикал го навън, за да поговорят и го намушкал смъртоносно с нож. Така че вероятната причина за убийството е отмъщение.

В района има много охранителни камери поради многото нощни заведения. Издирването на убиеца продължава.