Два прекъсвания белязаха съдебното заседание, на което трябваше да се реши дали 15-годишният обвиняем за смъртоносното намушкване на друго момче в столичен търговски център. Първото прекъсване беше заради необходимостта от логопед за момчето, втория път - заради прилошаване в залата.

Първоначално се наложи задържаното за инцидента момче да бъде подпомогнато от специалист - логопед, за да продължи участието си в съдебния процес.

"Снощи се видяхме с момчето, каза че съжалява", заяви пред журналисти служебният адвокат Николай Манчев, защитник на подсъдимия. "Контактът с детето е труден, трудно е да контактува, да говори и да дава изявления. Това е физиологичен проблем, чакат се специалисти, които ще окажат съдействие", уточни Манчев.

След това на 15-годишното момче му прилоша в съда, прадедe NOVA. Поради тази причина заседанието, на което трябваше да се реши дали той да остане в ареста, беше прекъснато. Магистратите прецениха, че то трябва да бъде прегледано от лекар и беше извикана линейка, която го откара в "Пирогов".

Заседанието днес се гледа при закрити врата. На мярката за неотклонение присъстваше и бащата на подсъдимия.

На 19 октомври момче на около 15 години беше намушкано в столичен търговски център. Момчето бе транспортирано до болница "Н.И.Пирогов", но по-късно от лечебното заведение съобщиха, че е починало.

Задържано по случая беше друго 15-годишно момче, уточниха тогава от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

При непълнолетни мерките за неотклонение са различни от обичайните и се налага задържане под стража, само при особено тежки престъпления. Съдът трябва да реши дали случаят е такъв предвид, че става дума за убийство на друго дете.