През последните дни се появиха различни твърдения със съмнителна достоверност, а именно, че спестяванията ще имат „срок на годност“, че ако до шест месеца след получаване на заплатата си не сме я изхарчили, тя ще изчезва от сметката, както и, че Брюксел ще взима сумата и ще я инвестира в определени проекти на военната индустрия. Това предизвика вълна от бурни реакции в социалните мрежи, различни коментари и спекулации.

Всичко започна, след като евродепутатката от „Възраждане“ Рада Лайкова заяви пред журналиста Мартин Карбовски, че от „Брюксел ще наложат срок на годност“ на спестяванията и ако човек не ги изхарчи до 6 месеца, те „изчезват“ и ще “взимат” насила парите от пенсионни и инвестиционни фондове и ще ги „вкарват“ във „военната“ промишленост.

Темата пред NOVA коментира журналистът от Factcheck.bg Иван Радев.

Какво показва проверка на твърдението, че Брюксел иска да има достъп до спестяванията на гражданите?

⇒ ЕС не предвижда да има достъп до спестяванията на хората, а да ги насърчи да ги инвестират доброволно в европейските финансови пазари;

⇒ Спестяванията и банковите депозити са частна собственост, а тя е неприкосновена според Конституцията;

⇒ Твърденията, че ЕС ще изземе спестяванията на гражданите чрез плана за превъоръжаване на Европа или чрез въвеждането на цифрово евро, не отговарят на истината.

Твърденията най-вероятно са провокирани от публикация на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в X. На 10 март Фон дер Лайен пише: „Европа разполага с всичко необходимо, за да поеме водеща роля в тази надпревара. Този месец Европейската комисия ще разкрие Съюза за спестявания и инвестиции. Ще превърнем личните спестявания в много необходима инвестиция“.

Europe has all it needs to take the lead in the competitiveness race.



This month, the @EU_Commission will unveil the 🇪🇺 Savings & Investments Union.



We'll turn private savings into much needed investment.



And we’ll work with our institutional partners to get it off the ground pic.twitter.com/rtd0UqCeut