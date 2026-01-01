„Златни“ 2 км асфалт в последните часове на властта. Институтът за пътна безопасност алармира за обществена поръчка на Агенция „Пътна инфраструктура“, публикувана в периода 27 април – 4 май 2026 г. – буквално в последните дни на кабинета „Гюров“.

Става дума за процедура № 00044-2026-0028 в ЦАИС ЕОП: АМ „Струма“, Лот 3.1 (км 373+300 – км 376+000) ⁃ 90 млн. евро за ~2 км, което е 45 млн. евро/км.

Гюров разпореди спешна проверка в АПИ (ВИДЕО)

Според Института за пътна безопасност това е симптом на модел, не изключение. ИПБ подчертава, че са налице едновременно директно договаряне (без конкуренция), рекордно висока цена и тайминг в последните дни на правителството.

Според института това не е просто поръчка. Това е учебникарски пример как се „усвояват“ публични средства в преходен момент на властта. Това е класическа комбинация за непрозрачно разходване на публични средства.

Найденов: Наредности за милиони в АПИ, сред които и организацията на Джиро д’Италия

Още по-тревожно е, че проектът е свързан със същия кръг строителни компании, около които през годините има санкции, корекции и съмнения за нередности, добавят от института

Не може да бъде подминат и фактът, че през 2021 г. Тодор Анастасов като заместник-министър на регионалното развитие беше обект на сериозен обществен и политически натиск във връзка с проекта за тунела под Шипка и беше освободен от поста си. Днес като шеф на АПИ, същият управленски модел очевидно се възпроизвежда.

„Не ме притеснява проверката, да я покажат“: Бившият шеф на АПИ оттовори на критиките за пътните ремонти

По данни на Института за пътна безопасност България е шампион по скъп асфалт. И посочват цените в Европа: 1–10 млн. евро/км и до 25 млн. евро/км при сложен терен

Агенция „Пътна инфраструктура“ в този си вид се е превърнала в рисков фактор за публичните финанси, а не в гарант за тяхното ефективно управление. ИПБ отново настоява за разформироване на АПИ и създаване на нова, прозрачна структура.