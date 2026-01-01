резидентът Илияна Йотова ще проведе среща с представители на институциите, отговорни за гарантирането на честността на предсрочните парламентарни избори на 19 април. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Срещата е насрочена за 12 часа и в нея ще участват членове на Централната избирателна комисия, служебните министри на електронното управление и на външните работи Георги Шарков и Надежда Нейнски, служебният заместник-министър на вътрешните работи Иван Анчев, както и изпълнителният директор на "Информационно обслужване" Ивайло Филипов.