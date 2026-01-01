Изкуство върху великденските яйца. Точно това правят писарките на яйца във Велинград и района. Стара традиция, която и до днес се предава от поколение на поколение.

Яйцата се пишат с пчелен восък, след което се боядисват по специална технология.

Сигурно сте чували израза „гледан/а като писано яйце“ – той води началото си именно от тази традиция, при която великденските яйца се рисуват ръчно с изключително внимание и обич към процеса.

Писаните яйца са символ на плодородие и възраждане.

Тайните на писаните яйца ни разкри 83-годишната баба Доля от Ракитово, която продължава да пише яйца, макар че са много трудоемки. С надеждата, че ще предаде техниката на внуците си.

Восъкът, с който се пишат яйцата, трябва да е добре прецеден. Яйцата се рисуват в суров вид. После се варят и след това се боядисват, обясни баба Доля, която всяка година прави ръчно рисувани великденски яйца.

Сега писането става с електрическа писалка, преди години процесът е бил по-примитивен – използвала се дървена писалка, с която рисуването било по-трудно.

Изключително красиви, но и трудоемки. Писането на всяко яйце отнема различно време. Зависи от модела, споделя баба Доля.

„Винаги съм държала да имам красиви яйца за Великден. Винаги казвам – уморена, но доволна и щастлива“, разказва баба Доля, която пише яйца от над 20 години и на всеки Великден рисува дни наред, защото прави по над 200 яйца.

При самото боядисване също има технология, която трябва да се спазва. Яйцата стоят два часа в студена подсолена вода. Боята се вари, после се прецежда и след това охлажда, а яйцата се слагат в охладената вода, за да не се размие восъкът и да се размажат шарките. Постепенно се увеличава температурата на водата. След това се избърсват с кърпа, още докато са топли, за да се премахне восъкът. Последната стъпка е да се полират с помощта на вълнена кърпа, напоена с олио. Така добиват красив вид.

Баба Доля добавя, че яйцата боядисва на Велики четвъртък. На Велики петък прави само козунак, а на Велика събота вече чака гости.

Баба Доля разказва, че когато била дете в родното й село Дорково не пишели яйцата. Традицията била силно застъпена във Велинград. Неин учител става сестра й, която е омъжена именно във Велинград.

„Като станах ракитовска снаха имах голямото желание и се научих да пиша. Така станах писарка на яйца – да зарадвам децата“.

Яйцата, които твори баба Доля, са пленителни. Никак не са пресилени думите на сестра й, която неведнъж е споделяла, че ученикът е задминал учителя си.

Известната писарка на яйца от Ракитово споделя с тъга, че младите не искат да се научат на пишат яйца.

"Докато мога ще пиша, като не мога... Имам една правнучка, която рисува хубаво – тя ако се научи... другите. На моята внучка й казвам да се учи, докато съм жива, но тя няма желание“.

„Трябва да имаш желание. Всичко се постига, когато човек има желание и е решил да се научи. Независимо дали става въпрос за писане на яйца или друго нещо“, споделя баба Доля, за която няма да е пресилено, ако кажем, че е перфекционист.

Празниците са хубаво нещо – събират се децата с родителите, празнуват, това остава на човек, добавя тя.

„Вратата на къщата е отворена, когато майката е жива. Бащата не може да посреща така децата. Аз обичам като дойдат моите деца да им направя всичко както си трябва и като си тръгнат да им приготвя сладкиши, да им напълня и да си носят и да останат да си носят. Всичко да е по конец. Аз искам моите деца и внуци да ме запомнят с хубаво“, заключва баба Доля.

В края на разговора баба Доля отправи пожелание към всички българи по случай предстоящите светли празници:

„Хората да са здрави, щастливи, да са радостни, да си посрещнат децата. Дано нещо се промени към по-добро в България. Животът в нашата страна сега е труден и хората се отчуждиха, всеки се се е затворил в черупката си, няма нещо, с което хората да се зарадват. Труден живот се дочака. На младини живяхме по-добре. Сега на старини ще живеем по-скромно. Висок дух трябва да има човек, за да преодолява трудностите, които ни поднася живота в България“.

В Историческия музей във Велинград се намира най-голямата колекция от писани великденски яйца в България.