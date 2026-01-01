Кралица Елизабет II e обожавала да танцува на музиката на АББА, според дългогодишната и лична асистентка и гардеробиерка Анджела Кели.

Анджела, която е работила за покойната кралица в продължение на почти 30 години, разказа за кралския живот в ново интервю. Тя разкрива, че Елизабет слушаше радио всяка сутрин и често пееше и танцуваше, когато пускаха хит на групата „Dancing Queen“.

„Всяка сутрин кралицата слуша шоуто на Тери Уоган по Radio 2. Когато пуска песента „Dancing Queen“, тя я обожаваше и двете танцувахме. Кралицата се люлее от една страна на друга и пееше. Нейно Величество обичаше да пее и имаше хубав глас. Аз не. Аз се увличах и танцувах около нея, а кралицата ми казваше да „се махна“, защото не мога да пея, и се смеехме“, разказа тя пред списание Vanity Fair.

Анжела е работи за Елизабет II от 1993 г. до смъртта на кралицата през септември 2022 г. на 96-годишна възраст. В интервюто тя разказа за годините на шефката си и призна, че последната кралица е криела здравословните си проблеми, защото е била решена да не разочарова никого.

„Кралицата беше решена да изпълнява дълга си до самия край. Нейно Величество никога не разочароваше никого. Дори когато не се чувстваше добре, Нейно Величество не искаше никой да знае. Докато работех редом с кралицата, година след година ставахме все по-възрастни, но и двете бяхме млади по душа – в очите на кралицата все още блестеше искра. Шегите и закачките продължиха чак до Балморал. Когато кралицата почина, тя беше заобиколена от семейството си. Това беше шок за нацията, за всички. Беше много тъжно, но за мен беше чест да служа на кралицата до самия край“, каза тя пред изданието.

Анджела описва покойната кралица като своята „най-добра приятелка“ и признава: „Липсва ми всеки ден“.

По време на работата си за Елизабет, тя получи разрешение да разкрие тайните на кралския живот в две книги – „Dressing the Queen: The Jubilee Wardrobe“ от 2012 г. и „Другата страна на монетата: Кралицата, скринът и гардеробът“, която излиза през 2019 г.