Белият дом опроверга слуховете, че САЩ биха могли да използват ядрено оръжие срещу Иран, предаде Франс прес.

Белият дом написа в социалната мрежа "Екс", в отговор на публикация на профил, свързан с бившата кандидат-президентка на Демократическата партия Камала Харис, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс не е казал нищо, което да създава впечатлението, че биха могли да бъдат използвани ядрени оръжия.

Публикацията, на която реагира Белият дом, гласи следното: "Джей Ди Ванс не се отказва от думите си след новото съобщение на Тръмп, в което се казва, че "цяла цивилизация ще загине тази вечер" и дава да се разбере, че Тръмп може да използва ядрени оръжия".