Григор Димитров, макар и след обрат, отстрани Валентен Вашеро във втория кръг на Мастърс турнира в Монте Карло. Българинът се наложи на "Court des Princes" с 4-6,6-3, 6-1 след час и 51 минути игра.

В първия сет представителят на домакините, който под номер 255 в света, изненада хасковлията след два пробива, които му позволиха да затвори срещата с 6:4.

Nothing but respect! 🤝 @GrigorDimitrov ends the dream run of home-favourite Valentine Vacherot with a 4-6 6-3 6-1 win over the Monegasque pic.twitter.com/Nn2V1OdaAl

Във втория сет двамата тенисисти си размениха по два гейма преди Вашро да пробие, но Димитров отговори с рибрейк, който затвърди преди да направи втори пробив и на свой сервис да изравни общия резултат в сетовете. В заключителната трета част Димитров не остави шансовете на съперника и го победи за 30 минути след четири пробива.

До момента Димитров и Вашеро се бяха изправяли един срещу друг веднъж. Това се случи на миналогодишното издание на турнира в Княжеството. Макар тогава да бе сериозно затруднен в първия сет, Димитров не допусна сензация и надделя със 7-5, 6-2.

Grigor Dimitrov on beating Vacherot in Monte Carlo



“How were you feeling down a set and a break? How did you turn that match around?”



Grigor: “You know, it’s clay. Anything can happen til the last point.” pic.twitter.com/fO02UHpNyB