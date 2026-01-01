Следи от пожар по покрива на хижа „Петрохан” се виждат на кадри отвисоко, направени от NOVA.

След аутопсиите край Околчица: две убийства и самоубийство с револвер

На вчерашния брифинг на МВР и прокуратурата бяха показани видеокадри от двора на хижата. Според властите на тях се виждат последните часове на мъжете там.

Огледите на местопрестъплението продължават и днес. При тях, освен материали с религиозна насоченост, е открита и литература на сексуална тематика, включително писмени бележки за „духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики”, съобщават от прокуратурата.

Междувременно излязоха резултатите и от аутопсиите на убитите в кемпера при Околчица. От тях, както и от разположението на телата вътре в превозното средство, се установява, че вероятно се касае за извършени последователно две убийства и едно самоубийство. Открити са три гилзи и три проектила. Изстрелите са произведени с револвер „Колт“. В кемпера е намерен и един пистолет „Глок“. По данни на ГД „Национална полиция“-МВР оръжията са законно притежавани от Ивайло Калушев.

По това досъдебно производство са назначени множество експертизи, включително на открити в кемпера четири мобилни телефона и лаптоп.