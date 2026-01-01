Лидерът на „Демократи за силна България“ (ДСБ) Атанас Атанасов внесе искане за свикване на съвместно закрито заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията за контрол над службите за сигурност във връзка с тежките криминални случаи в района на Петрохан и местността Околчица. Това съобщиха от пресцентъра на ДСБ.

Атанасов предлага на заседанието да бъдат изслушани главният секретар на МВР Мирослав Рашков и изпълняващият функциите председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) Деньо Денев, с оглед чувствителността на информацията и необходимостта от институционална яснота.

Изслушването е необходимо предвид нарастващото обществено недоверие и задължението на Народното събрание да упражни ефективен парламентарен контрол при случаи с висок обществен и институционален залoг, се казва в искането.

Преди седмица бяха открити мъртви трима души с огнестрелни рани в хижа в близост до прохода "Петрохан". Впоследствие започна разследване и издирване на хора, свързани със случая. Преди два дни на брифинг от полицията заявиха, че в района на връх Околчица, в кемпер, телата на издирваните са открити простреляни.

По данни от аутопсиите на трите простреляни тела, открити на 8 февруари в кемпер в района на връх Околчица, вероятно се касае за последователни две убийства и едно самоубийство, съобщиха от прокуратурата по-рано днес.