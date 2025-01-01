Ако миналата година по това време темата за безводието рядко влизаше в националните новини, към настоящия момент са засегнати толкова населени места, че това не само е първа новина, но и държавата вече месец зове за спешни мерки.

Днес бе свикван и Националният борд по водите. Преди това областният управител на Плевен Николай Абрашев бе освободен от поста си заради „категорична неспособност“ да се справи с водната криза в района. По-рано „падна главата“ и на директора на ВиК в Ловеч Данаил Събевски, след като вчера регионалният министър поиска оставката му. А докато държава и общини постепенно започват все по-тясна координация и все по-обхватни мерки, за да се справят с безводеието, местата, които минават на воден режим, стават все повече.

Към настоящия момент воден режим има в населени места в Плевен, Ловеч, Брезник, Елена, Шумен.

Плевен

Най-тежка е засега ситуацията в Плевен, който се превърна в символ на проблема с безводието у нас. В областния град е въведен строг режим – вода се подава само по два часа сутрин и вечер, а във всички квартали са осигурени водоноски. Загубите във ВиК мрежата са около 75%. Експерти от регионалното министерство правят проверки по водопреносната мрежа не само в Плевен, а и в цяла България.

Язовир „Александър Стамболийски” не предоставя питейна вода, но се подготвя евентуално да бъде включен във водопреносната мрежа на Велико Търново. Такова съоръжение липсва на Плевен. За нейното разрешаване централната власт се зае с крути мерки. А именно – първо да редуцира загубите и кражбите.

Регионалният министър заяви, че подобно съоръжение предстои да бъде проектирано и да се започне процедура по неговото изграждане около Черни Осъм, но хората от Троянско са против. Междувременно жителите на Плевен протестират неуморно срещу безводието.

Какви решения се взеха след предварителното заседание на Националния борд по водите

Миналия месец премиерът Росен Желязков даде „жълт картон“ на областния управител Николай Абрашев заради липсата на координация между местната и централната власт. Областният управител вече е сменен, но проблемът продължава. Днес той събра Националния борд по водите, в който участваха представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на енергетиката, Министерството на земеделието и храните, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката и индустрията, Националното сдружение на общините в Република България и Българската банка за развитие. Какви решения бяха взети, вижте в линка по-горе.

Брезник

В община Брезник е обявен воден режим и частично бедствено положение. Жителите протестират заради липсата и лошото качество на водата от яз. „Красава“. Те настояват за временна комисия към Общинския съвет, която да проучи работата на водоснабдителната мрежа.

Искат справки за водните количества от 2020 г. насам и включване на външни експерти. Омбудсманът Велислава Делчева дори предложи временно намаление на цената на водата.

Омбудсманът предлага да се намали цената на водата за жителите на Брезник, докато трае водната криза

Елена

Над 10 населени места са на режим и в Елена, вода има само два пъти седмично по час. Макар яз. „Йовковци“ да снабдява седем общини, селата в Елена никога не са се захранвали от него и разчитат на местни източници, които пресъхват заради сушата и остарялата мрежа.

Осем села и четири улици в града са без достатъчно вода. Забранено е използването на питейна вода за непитейни нужди, но контролът дали забраната се спазва е труден. Работи се по нови сондажи и допълнителни източници, а процедурите са бавни. Местните власти и жители настояват за намесата на държавата.

Ловеч

От 15 септември градът също е на воден режим заради засушаването и спадналия дебит на група „Черни Осъм“. Водата се подава през деня, с различен график по квартали. Забранено е използването ѝ за поливане и миене.

Министърът на регионалното развитие поиска оставката на директора на ВиК – Ловеч, който беше заменен на поста от своя заместник. Общинският съвет възложи проверки за разрешителни, загуби по мрежата и изготвяне на план за подмяна на водопроводите.

Директорът на ВиК-Ловеч подаде оставка

Шумен

В Шуменско около 10 населени места са на режим, което е по-малко в сравнение с предишни години. ВиК – Шумен отчете на събрание вчера с компетентните органи, че се взимат меркки, сред които почистване на кладенци, инвестиции за намаляване на загубите и търсене на алтернативни източници.

За Шумен и Велики Преслав се обсъжда възстановяване на сондажи и изграждане на система „Дунав“. Яз. „Тича“ е запълнен едва на 45% и кметове настояват за държавна подкрепа за нови сондажи и по-бързи процедури. Областният управител пое ангажимент да придвижи предложенията към правителството.

Тетевен

От 9 септември и кв. „Полатен“ в Тетевен е на воден режим – водоподаването се спира от 22:00 до 6:00 ч. Причината е засушаване и намален дебит на източниците. Въведена е и забрана за използване на питейна вода за непитейни нужди.