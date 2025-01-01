С помощта на химичен анализ учени са установили произхода на синия цвят в една от картините на Джаксън Полък (1912-1956), потвърждавайки за първи път, че абстрактният експресионист е използвал ярък синтетичен пигмент, известен като мангановосиньо, пише Асошиейтед прес.

Картината Number 1A (1948) показва класическия стил на Полък: боята е капнала върху платното, създавайки ярко, многоцветно произведение. Полък дори е придал на картината личен характер, добавяйки отпечатъци от ръцете си в горната част.

Картината, която в момента е изложена в Музея за модерно изкуство в Ню Йорк, е с ширина почти 2,7 метра. Учените вече бяха анализирали червените и жълтите петна, разпръснати по платното, но източникът на наситеното тюркоазеносиньо се оказа неуловим.

В ново проучване изследователите взимат проби от синята боя и използват лазери, за да анализират светлината и да измерят как вибрират молекулите на боята. Това им дава уникалния химичен състав на цвета, който те определят като мангановосиньо.

Анализът, публикуван в списанието Proceedings of the National Academy of Sciences, е първото потвърдено доказателство, че Полък е използвал точно този син цвят.

„Много е интересно да разберем на молекулярно ниво откъде идва някой впечатляващ цвят“, каза съавторът на проучването Едуард Соломон от Станфордския университет.

Пигментът мангановосиньо някога се е използвал от художници, както и за оцветяване на цимент за плувни басейни. Той е изтеглен от употреба през 90-те години на миналия век поради опасения за околната среда.

Предишни проучвания предполагаха, че тюркоазеното от картината може да е именно този цвят, но новото проучване го потвърждава, използвайки проби от платното, каза Джин Хол от Университета Рутгерс, който е изучавал картините на Полък, но не е участвал в откритието.

Учените изучават химичния състав на художествените материали, за да съхраняват по-добре стари картини и да откриват фалшификати. Те могат да вземат лесно едноцветни проби от картините на Полък, тъй като той често излива боята директно върху платното, вместо да я смесва предварително на палитрата.

Макар творчеството на художника да изглежда хаотично, Полък отхвърляше тази интерпретация. Той считаше работата си за методична, споделя съавторът на проучването Абед Хадад, асистент по консервация в Музея за модерно изкуство.

„Всъщност виждам много прилики между начина, по който ние работим, и начина, по който Джаксън Полък е работил върху картината“, казва Хадад пред Асошиейтед прес.

БТА припомня, че през март 2023 г. при акция на ГДБОП бе иззета картина, за която се предполага, че е на прочутия художник.

На гърба на платното има посвещение за рождения ден на американска актриса. „Посветено на моята много талантлива и скъпа приятелка Лорън Бекол, Честит Рожден ден“, пише на гърба на картината заедно с датата 16 септември 1949 г. и подпис. Датата съвпада с рождения ден на актрисата, съобщиха тогава от прокуратурата.