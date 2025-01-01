От днес до 22 септември по традиция се отбелязва Европейската седмица на мобилността. За поредна година и Roadpol ще отбележи дните на безопасността, а 18 септември е обявен за Ден без загинали на пътя. Фокусът тази година са пешеходците, децата и водачите на двуколесни превозни средства, каза на брифинг комисар Мария Ботева, зам-.началник на отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“. Ботева присъства на иновативния урок по пътна безопасност на столичното 61-во Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“.

Дните на безопасността са под патронажа на министъра на вътрешните работи.

Относно началото на новата учебна година Ботева каза, че в рамките на тазгодишната капания „Децата тръгват на училище. Да ги пазим на пътя“ е направен оглед на всички, които осигуряват безопасността около училищата – пешеходни пътеки, пътни знаци и др. През миналата учебна година са проведени повече от 250 срещи с представители на регионалните управления на образованието, над 800 срещи с кметове и повече от четири хиляди срещи с директори на училища, каза комисар Ботева.

Тя допълни, че в районите на училища и детски градини през учебната 2024-2025 г. са установени повече от 12 500 нарушения, най-често – на Закона за движение по пътищата.

Комисар Ботева апелира родителите, когато оставят или вземат децата си от училище, да не спират на пешеходна пътеки или пред нея, защото заради безопасността на своите деца ще застрашат всички останали. Ботева припомни, че след последните промени в закона водачите на индивидуалните електрически превозни средства нямат право да се движат на местата, предназначени само за пешеходци.