Скиорът Матео Францозо почина в болница в Сантяго след сериозно падане в Ла Парва, Чили, обявиха от италианската федерация.

Той е издъхнал в резултат на сериозни наранявания на главата. Францозо беше незабавно откаран в болница с хеликоптер, но лекарите не успяха да спасят живота му.

 

Скиорът загуби живота си само ден преди да навърши 26.

Той е роден в Генуа и е израснал в Сестриере. Дебютира в Световната купа през 2017 г. и се е състезавал общо 17 пъти, има 11 старта в супергигантския слалом и шест в спускането. Най-добрият му резултат беше през януари 2023 г., когато завърши 28-ми в супергигантския слалом в Кортини д'Ампецо. Последното му участие беше на Световната купа в Кител, Норвегия, през март. 

