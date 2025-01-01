Скиорът Матео Францозо почина в болница в Сантяго след сериозно падане в Ла Парва, Чили, обявиха от италианската федерация.
Той е издъхнал в резултат на сериозни наранявания на главата. Францозо беше незабавно откаран в болница с хеликоптер, но лекарите не успяха да спасят живота му.
Matteo non ce l’ha fatta.— Tommy Milanello (@toMMilanello) September 15, 2025
La notizia più temuta è purtroppo arrivata: Matteo #Franzoso, sciatore della nazionale azzurra, è morto in ospedale in Cile. Troppo gravi le ferite riportate in seguito a una caduta in allenamento.
Domani avrebbe compiuto 26 anni…
RIP Matteo 🕊️💔 pic.twitter.com/aLOg6mHiTh
Скиорът загуби живота си само ден преди да навърши 26.
The International Ski and Snowboard Federation (FIS) extends its deepest condolences following the tragic loss of Matteo Franzoso. 💙— FIS Alpine (@fisalpine) September 15, 2025
The 25-year-old Italian skier passed away in Santiago, Chile, after a fall during training on the La Parva slope. pic.twitter.com/8XAFozaKtQ
Той е роден в Генуа и е израснал в Сестриере. Дебютира в Световната купа през 2017 г. и се е състезавал общо 17 пъти, има 11 старта в супергигантския слалом и шест в спускането. Най-добрият му резултат беше през януари 2023 г., когато завърши 28-ми в супергигантския слалом в Кортини д'Ампецо. Последното му участие беше на Световната купа в Кител, Норвегия, през март.