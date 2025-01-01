Върховната касационна прокуратура (ВКП) задържа за 72 часа мъж с инициали И.Г. – гражданин на Руската федерация и на Република Кипър, обявен за международно издирване с червен бюлетин на Интерпол. Това съобщиха от обвинението.

Мъжът е обявен за международно издирване с червен бюлетин от Генералния секретариат на Международната организация на криминалната полиция (МОКП) Интерпол.

"На 5 септември с полет от Пафос при извършване на гранична проверка на пътниците е установен гражданин на Кипър, 48-годишен, за когото при извършената справка в базата данни е установен сигнал по линия на Интерпол за лице, което е издирвано с червен бюлетин. След като самоличността на лицето е потвърдена, мъжът е задържан", заяви Здравко Самуилов, началник на ГКПП "Аерогара София".

По данни на прокуратурата ливанските власти го търсят заради тежки престъпления – внасяне на взривни вещества в Ливан, участие в терористичен акт със загинали и саботаж с цел потапяне на кораб. Заповедта за ареста му е издадена в Ливан на 29 септември 2020 г. и по нея е задействана международната процедура за издирване.

Софийска градска прокуратура е поела действията по екстрадиция – назначени са адвокат и преводач, а Софийският градски съд наложи на И.Г. мярка „временно задържане“ за срок до 40 дни. Решението бе потвърдено и от Апелативния съд в София.

ВКП е уведомила министъра на правосъдието и ливанските власти за взетата мярка. В рамките на този 40-дневен срок Бейрут трябва да изпрати официалната молба за екстрадиция, придружена от всички необходими документи и преводи съгласно двустранния договор за екстрадиция между България и Ливан.