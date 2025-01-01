Майка от Ардино натрупа над 11 хиляди лева дълг от неизплатени издръжки, съобщиха от полицията.

От там уточниха, че 43-годишната жена не е издължила присъдените по съдебен ред месечни вноски за издръжка на трите си деца. Общият размер на натрупаната задължена сума възлиза на 11 570 лева.

Проверката се извършва от служители на група „Охранителна полиция“ в управлението. Действията се водят с оглед на чл.183, ал.1 от Наказателния кодекс, който предвижда наказателна отговорност за родители, отказващи да плащат издръжка.