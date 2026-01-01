ДПС сезира Сметната палата за проверка за несъвместимост на зам.-министъра на МВР Иван Анчев.



От партията подчертават, че по закон министрите и заместник-министрите нямат право да бъдат членове на управителни или контролни органи на търговски дружества или НПО и имат срок от един месец да предприемат действия за отстраняване на несъвместимостта.

„Независимо от това и в разрез със закона, заместник-министърът на МВР Иван Анчев е член на УС на три НПО-та – „Българо-албанска бизнес камара”, „Атлантически съвет на България” и „Подкрепен живот”. Срокът, в който би трябвало да излезе от НПО-тата, за да не противоречи на изискванията на закона за заеманата от него длъжност, е изтекъл на 19 март”, пишат от ДПС до медиите.

Партията очаква Сметната палата да извърши проверка и да оповести резултатите от нея в свое решение по казуса.