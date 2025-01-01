До края на годината Електронният портал на Националния осигурителен институт (НОИ) ще бъде основна платформа за предоставяне на административни и справочни услуги за парични обезщетения, помощи, пенсии и гарантирани вземания през интернет, посочиха от институцията.

За тази цел е направена реорганизация в структурата на интернет страницата на институцията, чрез която порталът е изведен на преден план за сметка на достъпните паралелно с него в рубрика „Е-услуги и справки“ приложения. Новото наименование на рубриката е „Единен портал за електронни услуги“, като освен входа към платформата, в нея са публикувани Ръководство за ползване на портала и Съответствие между съдържанието на „Е-услуги и справки“ и това на единния портал.

Предвижда се до края на годината ползваните досега електронни услуги поетапно да бъдат изведени от експлоатация, като след това достъпът до всички електронни услуги и справочна информация ще се осъществява единствено през портала, съобщават още от НОИ.

Единният портал за електронни услуги на НОИ беше внедрен през март 2024 г. Той консолидира всички съществуващи в института платформи и уеб-приложения за предоставяне на административни и справочни услуги за парични обезщетения, помощи, пенсии и гарантирани вземания.

С повече от 15% е нараснала използваемостта на електронните услуги на НОИ, показват данните за активността на потребителите на услугите на институцията през интернет за 2024 г. За цялата минала година са отразени общо 15,9 милиона достъпа до системата, докато през 2023 г. те са били 14,3 милиона.