Крайният срок за подаване на заявления за прием в детските градини в Самоков е 30 април, каза началникът на отдел „Образование“ в местната администрация Даниела Трохарова.

Тя обясни, че приемът е започнал на 15 януари, а класирането ще излезе около 15 май. От 1 до 10 юни родителите трябва да запишат детето си.

Към този момент са подадени 120 заявления. Родителите подават заявленията в детските градини.

Даниела Трохарова каза още, че на територията на общината детските градини са пет. Има и филиали в селата – Радуил, Широки дол, Бели Искър, Райово и Говедарци. Трохарова допълни, че има достатъчно места за всички деца, като три от детските градини приемат деца в яслени групи.

При класирането в детските градини основен критерий е районът на местожителство и местоработата на родителите.

Родители/настойници, които са подали заявление за кандидатстване в повече от една детска градина, задължително посочват това в заявлението си. Свободните места за прием на деца в дадена детска градина, по време на учебната година, се обявяват от директора на информационно табло, достъпно за желаещите да се информират. Отговорност на родителите е да следят информацията за прием и да спазват сроковете за кандидатстване.