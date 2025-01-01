Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски отново отправи остри критики към държавния глава Румен Радев.

„Никакви коли на президента не се отнемат, а на администрацията, която разпищолена пътува със супер луксозни коли“, заяви Пеевски.

Той попита защо не се повдига темата как държавният глава е натискал БНТ.

„Има ли натиск от президента Румен върху БНТ, има натиск. Ядосал се е защо се сменят шефовете на службите, неговите шефове на службите, които са правили похлупаци върху Копринка и цялата му банда“, добави Пеевски.