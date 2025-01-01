Тази година е с най-успешен летен сезон след пандемията и прогнозите за зимния сезон към този момент също са оптимистични, като очакваме устойчивата положителна тенденция да продължи. Това заяви заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева на конференция "Дестинация България на фокус за 2026 г.", организирана от Националния борд по туризъм (НБТ), с институционалната подкрепа на Министерството на туризма, която се провежда в NV Tower, София.

Считаме, че 2025 година е преломна година, не само заради статистическите данни, но и защото реализира нова визия за развитието на туристическата индустрия, визия, чийто автор е министърът на туризма Мирослав Боршош, посочи Георгиева. Тя изтъкна, че тази визия се отличава с конкретен фокус и пряка работа с бранша и с общините, като посочи, че 2026 година е във фокуса на Министерството на туризма като година на културния туризъм.

Това не е случайно решение, изтъкна Георгиева, като напомни, че България разполага с едно от най-богатите културни наследства в Европа - от праисторически обекти и тракийски съкровища, през антични и средновековни градове, до живи традиции, фестивали, занаяти и културно многообразие. Сред причината за избора на културния туризъм заместник-министърът посочи, че той удължава сезона и стимулира целогодишни пътувания, създава по-висока добавена стойност, като привлича туристи с по-голяма ангажираност и интерес към местните общности, спомага за равномерното развитие на регионите, като разгръща техния туристически потенциал, отговаря на световната тенденция за търсене на автентични, осмислени и устойчиви туристически преживявания.

В рамките на този подход работата на Министерството на туризма ще бъде насочена към разработване и популяризиране на нови тематични туристически маршрути: исторически, културни, фестивални, гастрономически. Като ще се работи в партньорство с общините, музеите, културните центрове и туристическия бизнес за диверсифициране на туристическите продукти и повишаване на интереса към страната ни като туристическа дестинация за цяла година. "Ще подкрепяме събития, които представят автентичната българска култура пред света. Ще утвърждаваме България като дестинация за устойчиво преживяване с акцент върху автентичността и опазването на наследството", заяви Георгиева.

Тя изтъкна обаче, че успехът на 2026 година няма да бъде постигнат само с усилията на министерството и посочи, че е необходим обединен сектор - държава, бизнес, общини в лицето на местната власт, културните институции, академичните среди и гражданските организации.

"Нашият призив е заедно да превърнем културното наследство на България в двигател на устойчив растеж и още по-притегателна сила за туристите от цял свят да избират страната ни. Вярваме, че 2026 година ще бъде годината, в която България ще се утвърди като лидер сред европейските дестинации за културен туризъм", заяви заместник-министър Георгиева.

Целта на днешния форума е да представи събитията с най-голямо значение за утвърждаване на страната ни като туристическа дестинация, които ще привлекат мащабен брой посетители от България и чужбина през следващата година и ще имат пряк икономически принос. В конференцията участват кметове на общини, представители на министерства, Националния фонд "Култура", социологическа агенция "Тренд", Института за пазарна икономика, Българската фестивална асоциация, Българското конгресно бюро, НДК, Българската федерация по волейбол, Института за анализи и оценки в туризма и други свързани институции.