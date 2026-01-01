Брутният външен дълг на България в края на януари по предварителни данни възлиза на 67,1915 млрд. евро (54,5 процента от прогнозния БВП), което е със 17,7018 млрд. евро (35,8 процента) повече в сравнение с края на януари 2025 г. (49,4897 млрд. евро, 42,7 процента от БВП), съобщават от БНБ.

Според данните в края на януари тази година краткосрочните задължения са 21,8065 млрд. евро (32,5 процента от брутния дълг, 17,7 процента от БВП). Те нарастват с 12,6646 млрд. евро (138,5 процента) на годишна база (9,1419 млрд. евро, 18,5 процента от дълга, 7,9 процента от БВП). Дългосрочните задължения възлизат на 45,385 млрд. евро (67,5 процента от брутния дълг, 36,8 процента от БВП) в края на януари, като нарастват с 5,0372 млрд. евро (12,5 процента) спрямо края на януари 2025 г. (40,3478 млрд. евро, 81,5 процента от дълга, 34,8 процента от БВП).

Към края на януари 35,6601 млрд. евро (53,1 процента) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една година. В евро са деноминирани 71,7 процента от брутните външни задължения, при 77,2 процента година по-рано.

Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" в края на януари е 16,8567 млрд. евро (13,7 процента от БВП). Спрямо края на януари миналата година (12,817 млрд. евро, 11 процента от БВП) той нараства с 4,0397 млрд. евро (31,5 процента). Той е с най-значителен дял в структурата на външния дълг - 25,1 процента към края на януари, при 25,9 процента към януари 2025 г., отбелязват от БНБ.

Външните задължения на Централната банка са 13,2029 млрд. евро (10,7 процента от БВП). Те се увеличават с 11,1567 млрд. евро спрямо края на януари 2025 г. (2,0461 млрд. евро, 1,8 процента от БВП) и отразяват задължения, свързани с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата след присъединяването на страната ни към еврозоната от 1 януари тази година.

Външните задължения на сектор "Други парично-финансови институции" (банки и фондове на паричния пазар) са 8,9643 млрд. евро (7,3 процента от БВП). Те се повишават с 1,7468 млрд. евро (24,2 процента) спрямо края на януари 2025 г. (7,2175 млрд. евро, 6,2 процента от БВП).

Външните задължения на "Други сектори" са 14,2013 млрд. евро (11,5 процента от БВП). Те нарастват с 828,3 млн. евро (6,2 процента) спрямо същия месец на миналата година (13,373 млрд. евро,11,5 процента от БВП).

Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 13,9664 млрд. евро (11,3 процента от БВП) в края на януари, което е с 69,8 млн. евро (0,5 процента) по-малко спрямо края на януари 2025 г. (14,0361 млрд. евро, 12,1 процента от БВП).