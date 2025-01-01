Ръст на ваксините срещу сезонен грип за предстоящия есенно-зимен сезон - тази година в страната ще бъдат доставени 100 000 повече. Това съобщиха от специализирания сайт за имунизациите в България с имунизационен календар и детайлна информация за ваксините към Здравното министерство "Плюс мен".

По данни на Изпълнителна агенция по лекарствата, през периода септември-октомври 2025 г. е заявена от страна на производителите на грипни ваксини доставка на 580 000 грипни ваксини. По-голямата част от тях ще бъдат предназначени за изпълнение на Националната програма за подобяване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и пневмококовите инфекции при хора на и над 65 години, а останалите количества ще бъдат за свободна продажба в аптечната мрежа.

Увеличение ще има и в дозите на назалните ваксини за деца над 2 години. Предвиденото количество от тях е 15 000 дози, което е с пет хиляди повече, допълниха от "Плюс мен".

Ежегодно в страната, през есента, преди началото на епидемичния сезон, се препоръчва поставянето на ваксина срещу сезонен грип. Препоръчителната имунизация срещу грип може да се извърши и по време на целия епидемичен сезон. В България епидемии от сезонен грип се регистрират обичайно през януари и началото на февруари, но ръст в заболяемостта от остри респираторни заболявания и грип се наблюдава още от месеците октомври-ноември, допълват експертите.

През сезон 2024/2025 г. грипна епидемия бе обявена в дванадесет области на страната - Смолян, Плевен, Варна, Бургас, Пазарджик, Габрово, Пловдив, София област, Велико Търново, Ямбол, Шумен и Перник.

От Здравното министерство напочнят, че ваксините срещу сезонен грип са препоръчват за всички лица над 6-месечна възраст, особено при деца и възрастни с хронични заболявания, бременни жени, лица с повишен риск от заразяване във връзка с професията им (транспортни работници, служители в армията и полицията, медицински персонал и др.), членове на семейства, в които има лица с повишен риск от усложнения след заболяване от грип, поради иминосупресивни състояния, трансплантация и др.