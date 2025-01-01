Европа трябва да предприеме реформи, насочени към по-голяма мобилност на работната сила и по-свободна търговия в рамките на Европейския съюз, с цел да повиши производителността и растежа си, които изостават спрямо САЩ. Този призив отправи Международният валутен фонд (МВФ) в най-новия си доклад, публикуван днес и цитиран от Франс прес.

„Европа се установява в траектория на бавен и посредствен средносрочен растеж, но това може да бъде променено“, заяви Алфред Камер, директор на департамента за Европа на МВФ.

„Европа разполага с талантите, технологиите и спестяванията, необходими за по-бърз (икономически) растеж“, отчете той на събитие, организирано от „Банк дьо Франс“ (Banque de France), като допълни, че „тези ресурси просто не се използват с пълния си потенциал. На Европа ѝ липсват решителни политически действия“.

За еврозоната МВФ прогнозира темп на икономически растеж от 1,2 на сто за 2025 г. и 1,1 на сто за 2026 г. спрямо съответно 2 и 2,1 на сто за САЩ.

„Пълното премахване на вътрешните структурни различия (...) и намаляването на трансграничните бариери в рамките на ЕС до ниво, сравнимо с това в САЩ, биха позволили увеличаване на производителността в ЕС с 20,2 на сто“, се посочва в доклада.

Приблизително половината от този ръст на производителността би могъл да се генерира от национални усилия, а другата половина - от задълбочаването на единния европейски пазар.

„Като се вземат предвид страничните ефекти, свързани с увеличените инвестиции, подобни реформи почти биха съкратили разликата в доходите на човек от населението със САЩ“, пише още в доклада.

Дори междинен сценарий, при който структурните различия се намаляват само наполовина, би генерирал „значително увеличение на производителността“ от 8,7 на сто.

Докладът отдава разликата в производителността в рамките на ЕС предимно на неефективността на бизнес центровете - региони, където са концентрирани множество компании (подобно на Силициевата долина в САЩ, а в Европа - високотехнологичната зона в провинция Бавария в Германия или френския столичен регион Ил дьо Франс), които представляват приблизително 60 на сто от европейския брутен вътрешен продукт (БВП).

„Ефективните реформи могат да повишат производителността на всички бизнес центрове, да позволят на вече съществуващите и новите да растат и да осигурят ползи за всички региони, включително по-слабо населените“, се подчертава в доклада.

МВФ изтъква в доклада си още и необходимостта от задълбочаване на капиталовите пазари.