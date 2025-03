На 6 март американският президент Доналд Тръмп подписа указ за създаване на стратегически резерв от биткойни (BTC) и запас от дигитални активи.

Форт Нокс за криптовалути - това е най-краткото обяснение за резерва.

Подобно на златото, BTC е финитна валута, която не подлежи на инфлация. Именно това е основната причина за създаването на тези запаси - американският долар постепенно губи стойността си поради “количествените улеснения” (печатането на пари).

