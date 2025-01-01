Жители на няколко крайгранични села в община в Болярово са в готовност за протест заради лошото състояния на пътища от републиканската пътна мрежа в региона.

Това съобщи пред журналисти кметът на общината Христо Христов. По думите му местните дават срок до 15 ноември, в противен случай ще се стигне до пътни блокади. Най-тежко е положението в участъците между селата Мамарчево - Воден и разклон Ружица-Горска поляна.

"Пътят към село Воден е в много лошо състояние, не отговаря на изискванията за безопасно преминаване и за плащане на винетни такси. По него ежедневно пътуват и структурите на "Гранична полиция", извозват се деца до училището в Болярово, а целият е осеян с дупки. Имахме уверение от Областно пътно управление – Ямбол, че до края на октомври ще бъде ремонтиран, до момента това не е свършено", коментира кметът на Болярово.

Заради лош път: Около 600 души и над 100 автомобила излязоха на протест на изхода на Козлодуй

Христов добави, че Община Болярово подкрепя местните хора и прави всичко възможно за разрешаване на проблема. По думите му жителите на няколко села настояват до 15 ноември да бъде направен поне частичен ремонт с изкърпване на дупките, за да има някаква нормална проходимост при зимни условия. Ако това не се случи, са готови на протестни действия със затваряне на пътя, посочи кметът на Болярово.

"Ще бъдат положени всички усилия преди зимния сезон лошите участъци да бъдат ремонтирани с битумна емулсия и фракция под налягане. В случай, че метеорологичните условия не позволят, след студените месеци ще бъдат изкърпени със студена асфалтова смес", каза потърсен за коментар директорът на Областно пътно управление-Ямбол инж. Галин Костов и призова за шофиране с повишено внимание в тези участъци.