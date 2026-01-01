Ямбол е цветен и предпразничен в очакване на Великден. Уникалните 3-метрови яйца, ръчно изработени от декоративни цветя, вече украсиха централната градска част, съобщиха от Общината.

Община Ямбол

Тази година към тях беше добавено и ново - от хиляди декоративни цветя в цветовете на радостта, топлината на слънцето, любовта, творчеството и енергията - бяло, оранжево и червено. Към тях са добавени и седем великденски яйца, декорирани от местни художници.

На ул. „Г. С. Раковски“, в близост до сградата на Общината, е монтирано и голямо цветно сърце с размери 5 х 3 метра, поставено в централната част на града. Изработено от хиляди цветя, сърцето вече привлича вниманието на жителите и гостите на Ямбол и ще остане на мястото си и след празниците - като фон за снимки и спомени по време на наближаващите абитуриентски балове.

За най-малките е оформен специален кът в зелените площи срещу Централната поща. Там децата могат да се радват на пъстри украсени дръвчета, както и на весели фигури на голямо пиле и зайчета.

С празнична украса бяха окичени и дърветата в градинките пред сградата на „Български пощи“. Пъстрите великденски яйца върху тях са изработени с много старание и обич от малчуганите от всички ямболски детски градини и детска ясла.

Община Ямбол призовава всички граждани и гости на града да пазят празничната украса.