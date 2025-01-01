Заради ремонтни дейности на 6 октомври, понеделник, от 7:00 до 19:00 часа, движението по магистрала „Тракия“ в посока Бургас в района на Ямбол ще се извършва в изпреварващата лента. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Временната промяна в организацията на движението е при 301-ви и 303-ти км.

Текущи ремонти ще се извършват по два 300-метрови учатъка. При изпълнение на дейностите по отсечките, ще бъде поетапно ограничено преминаването в активната и аварийната лента, допълват от пътната агенция.

Изкърпване на настилката на 4-километров участък от същото платно в област Ямбол беше извършено в понеделник.

До 12 октомври продължава текущият ремонт на платното от пътен възел „Зимница“ в посока автомагистрала „Тракия“ край Ямбол. Дейностите обхващат 200-метров участък от пътния възел при връзката с път I-7.