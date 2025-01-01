От 29 август започва ремонт на 2 км от път II-11 Лом - Козлодуй в района на Горни Цибър /от 70-и до 72-и км/, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Трафикът през отсечката ще преминава двупосочно в една лента, като ще се пропускат автомобили до 12 т, автобуси и превозни средства със специален режим на движение. Тежкотоварните автомобили над 12 т ще се пренасочват по обходен маршрут: от кръстовището на път II-11 с път II-81 Лом – Монтана в урбанизираната част на гр. Лом – път II-81 Лом – Долно Церовене – Монтана - кръстовище с път III-816 Монтана – Ерден – Владимирово – път III-101 Владимирово – Михайлово – Хайредин – Гложене – път II-11 и обратно.

Строително-монтажните дейности в участъка включват ремонт на пътното платно, почистване на облицовъчни и земни окопи /канавки/, профилиране на банкети и ландшафтно оформление. Срокът за приключване на работата по трасето е до края на септември т. г. Дейностите ще бъдат изпълнени от дружеството поддържащо републиканската пътна мрежа на територията на област Монтана.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтът е необходим, за да се гарантира безопасното пътуване в отсечката. Апелираме шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация, указанията на сигналистите и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.