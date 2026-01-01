Няколко институции във Велико Търново организират заедно военно-приложни игри за ученици от основните и средни училища в областта, съобщиха от пресцентъра на областната администрация.

Състезанията ще се проведат на два етапа. Първият от тях ще е общински, а класиралите се за втория ще се съревновават на областно ниво. Игрите ще са през юни в парковете „Света гора“ и „Дружба“ във Велико Търново. Учениците ще мерят сили в спринт на 200 метра, преминаване на полоса с препятствия, дърпане на въже, хвърляне на граната в цел, търкаляне на автомобилна гума, прекосяване на лабиринт, преминаване през разрушен мост. Състезателите ще участват във викторина с въпроси от българската история и подреждане на пъзел с лика на известна историческа личност.

Кой спечели състезанието „Най-добър войн“

Наградният фонд за победителите включва купи, медали, грамоти, раници, шапки, тениски.

Организатори на инициативата са Военното окръжие във Велико Търново, Областната администрация, Регионалното управление на образованието, директори на училища, учители. Игрите ще се проведат под патронажа на областния управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева.

БТА припомня, че на 2 февруари между Областната администрация и Националния военен университет във Велико Търново, който също организира мероприятия за младежи, беше подписано споразумение за сътрудничество.