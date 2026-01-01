Двама мъже са задържани след опит за грабеж на над 3000 евро от свой познат, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден в събота около 17:30 часа от жена от град Елена. Тя съобщила, че в дома ѝ пристигнал неин познат, който бил силно уплашен. По думите му малко по-рано двама мъже, които той познава, нахлули в жилището му с намерение да му отнемат сумата от 3150 евро.

Според разказа на потърпевшия нападателите започнали да нанасят удари с брадва по пода и стените на дома, за да го сплашат. При инцидента единият от тях го ударил в лицето. След като мъжът започнал да вика за помощ, извършителите избягали от мястото.

В резултат на предприетите незабавни действия от страна на полицията, двамата заподозрени са установени и задържани.

По случая е образувано досъдебно производство, а работата по изясняване на всички обстоятелства продължава.