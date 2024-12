Варна ще посрещне новата 2025 година с концерт на открито на площад „Независимост“. От сцената пред сградата на Драматичния театър публиката ще радват Атанас Кателиев, Галина и Рая, Полина Антонова и Иван Кубаков - Куба.

Специални гости са британските поп звезди от 90-те години East 17, които са за първи път във Варна. Те ще представят хитовете си It‘s Alright, Let It Rain, Steam, Thunder, If You Ever, както и песента Stay Another Day, която беше обявена за коледна песен номер едно във Великобритания, съобщават от Община Варна, организатор на концерта „Заедно в новогодишната нощ“.

В програмата ще участват още Фолклорен ансамбъл „Варна“, Тома Здравков с група „Тома“, Deep Zone Project и певецът Орлин Павлов. Водещ е Надя Петрова - Nadia.

Сцената е с над 100 квадратни метра 3D LED екрани, които са подредени по нестандартен начин, допълват от администрацията. Очаква се на площад „Независимост“ тази година да се съберат над 16 хиляди души. Планирано е концертът да започне в 22:00 ч. и да продължи до 2:30 ч.

Кметът Благомир Коцев ще отправи поздрав към присъстващите в полунощ. Тогава ще започне и празничната заря. Тя ще бъде с продължителност от 4 минути и половина, като ще бъде съобразена с европейските тенденции и решенията на някои от по-големите градове в България за постепенна замяна на празничните фойерверки с модерни, високотехнологични музикални и светлинни ефекти, щадящи животните.