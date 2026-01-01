Окръжната прокуратура във Варна обвини непълнолетен младеж за убийство по хулигански подбуди, съобщиха от Апелативната прокуратура в крайморския град. Момчето е задържано за срок до 48 часа.

Заедно с него са арестувани и двама мъже на 18 и 23 години, срещу които са повдигнати обвинения за причиняване на телесни повреди по хулигански подбуди на жертвата.

Разследват смъртта на мъж, открит с прободни рани във Варна

Ссигналът за намерено тяло на 46-годишен мъж бе подаден на 13 април. По загиналия имаше прободни рани. Тялото му бе открито до жилищен блок в квартал „Владислав Варненчик“.

От прокуратурата уточняват, че първоначалният оглед и извършената аутопсия показват, че в случая е извършено убийство. В резултат на разследването на 15 април е установена съпричастността на тримата младежи към случилото се. Те са издирени и задържани.

Работата по случая продължава под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура във Варна. Предстои в съда да бъдат внесени искания за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемите.