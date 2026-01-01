Наградиха 13-годишното дете, намерило портфейл с 400 евро във Варненско и го е върнала, съобщиха от полицията.
Добрият пример: Дете намери книга с пари в поща във Варненско и я върна
Парите били пенсията на 90-годишен мъж от вълчидолското село Стефан Караджа.
Момичето е открило загубената вещ в пощата на селото и я предала на служителката, а с помощта на полицията собственикът бил открит.
Ученичката бе отличена с грамота от ОД на МВР за проявената честност, гражданска доблест и отговорност.