Софийският градски съд ще разгледа днес дело срещу бившия кмет на Варна Иван Портних. Той е обвинен в получаване на кредит чрез представяне на неверни данни, през следващата седмица.

Разпоредителното заседание е насрочено 14.00 часа.

Също днес, но от 10.00 часа сутринта Градският съд ще се събере на заседание по делото за безстопанственост в особено големи размери срещу бившия министър на екологията Нено Димов.

Припомняме, че бившият кмет на Варна Иван Портних, бившият областен управител Стоян Пасев и служители на държавната администрация бяха обвинени по внесен от Европейската прокуратура обвинителен акт. Те са участвали в схема, в която чрез фалшифицирани документи и невярна информация са източени милиони левове от европейските фондове – пари, които е трябвало да отидат за реална инфраструктура и развитие на региона, а не за фиктивни проекти и лични облаги.

Щетите за бюджета на ЕС се оценяват на приблизително 2,8 млн. евро, а допълнителните щети за националния бюджет - на 675 475 евро.

На 8 декември 2025 г. Софийският градски съд прекрати и изпрати на Върховния касационен съд образуваното дело.

Делото срещу Иван Портних влиза в Софийски градски съд

Припомняме още, че бившият екоминистър Нено Димов е подсъдим заради водната криза в община Перник през 2019 г., а на 3 май 2022 г. делото започна по същество. Според прокуратурата бившият министър на околната среда и водите в периода от 01.04.2019 г. до 19.11.2019 г. евентуално е проявил умишлена безстопанственост, като с действията си е довел до разпиляване на имущество, публична държавна собственост - вода за питейно-битови нужди от язовир "Студена" в размер на 1 025 303 куб. м на стойност 1 901 937,06 лева.

Димов беше в третия кабинет на Бойко Борисов от квотата на „Обединени патриоти", предложен от ВМРО на тогавашния вицепремиер Красимир Каракачанов. Димов беше привлечен към наказателна отговорност за безстопанственост още през януари 2020 година.