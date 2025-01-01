Протестно шествие в памет на Александър Маринов, който загуби живота си след катастрофа във Варна, се проведе тази вечер в града.

Протестът се провежда именно на Александровден, когато младият мъж е имал имен ден.

25-годишният мъж загина преди почти три месеца след отнето предимство. "Безумна, непростима маневра, която уби един невинен младеж", каза на протеста майка му Албена.

"Този протест е насочен не само към паметта на нашия приятел, а и към всички участници в движението по пътищата", каза един от приятелите на Александър Маринов. "Алекс беше един добър човек, добър приятел, който винаги подкрепяше и помагаше! Той беше една добра част от обществото, едно огледално отражение на доброто. Човек, който никога не се занимаваше с нищо лошо - лъчезарен, истински, чист човек".

Организаторите на протеста настояха за справедлива и ефективна присъда, както и за повече внимание към безопасността по пътищата и уважение към човешкия живот.