Жена преби 69-годишния си дядо, съобщиха от полицията.

От там уточняват, че на 9 февруари около 9:20 ч. на улица в гр. Антоново 24-годишна жена е нанесла удари в областта на главата на 69-годишен мъж – неин дядо. По случая е образувано досъдебно производство, като действията по разследването продължават.

В друг инцидент, станал на 2 февруари, в къща във вилна зона на с. Врани кон, община Омуртаг, 49-годишен мъж е нанесъл удари с юмруци в областта на главата на жена, с която е живял на семейни начала. По случая се извършва проверка от органите на реда.