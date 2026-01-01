В Търговище е установен извършителя, повредил два леки автомобила, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

На 15 април 2026 г., след проведени от криминалисти в управлението издирвателни и процесуално-следствени действия, е установено, че на 7 април 2026 г. в с. Руец, община Търговище, 44-годишен местен жител е увредил гумите на два паркирани автомобила пред дома на свой съселянин.

С остър предмет са били повредени четири гуми на лек автомобил Volkswagen Passat с варненска регистрация и гумите на лек автомобил Peugeot Partner с търговищка регистрация.

Извършителят е известен на полицията и е осъждан. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 216 от Наказателния кодекс по описа на РУ-Търговище.